СЕГОДНЯ 16:26 2018-12-25T16:26:15+03:00

В МИД РФ уверены, что теракт в Ливии не помешает продвижению политического процесса Фото: Иван ВИСЛОВ

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Боевики пытаются погрузить Ливию в хаос, но их попытки не смогут помешать продвижению политического процесса, в том числе проведению выборов. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с терактом в здании ливийского МИД.

В ведомстве решительно осудили "кровавую акцию" террористов. Кроме того, в МИД рассчитывают, что преступники скоро будут выявлены и понесут заслуженное наказание.

В Министерстве убеждены, что подобные действия радикалов, которые пытаются "ввергнуть Ливию в окончательный хаос и запугать население", не смогут воспрепятствовать прогрессу политического процесса в стране, в том числе, организации всеобщих выборов.

Отметим, что по результатам голосований в Ливии сформируют единые эффективные институты власти, которые смогут окончательно побороть терроризм в стране.

В связи с недавним терактом в Триполи Москва выразила "искренние соболезнования семьям погибших", а также пожелала "скорейшего выздоровления пострадавшим".

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Триполи неизвестные атаковали здание МИД Ливии, в результате чего погиб один человек