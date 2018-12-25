2018-12-25T16:26:15+03:00
Политика

В МИД РФ уверены, что теракт в Ливии не помешает продвижению политического процесса

Выборы сформируют единые эффективные институты власти, которые окончательно ликвидируют терроризм в стране
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
В МИД РФ уверены, что теракт в Ливии не помешает продвижению политического процессаВ МИД РФ уверены, что теракт в Ливии не помешает продвижению политического процессаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Боевики пытаются погрузить Ливию в хаос, но их попытки не смогут помешать продвижению политического процесса, в том числе проведению выборов. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с терактом в здании ливийского МИД.

В ведомстве решительно осудили "кровавую акцию" террористов. Кроме того, в МИД рассчитывают, что преступники скоро будут выявлены и понесут заслуженное наказание.

В Министерстве убеждены, что подобные действия радикалов, которые пытаются "ввергнуть Ливию в окончательный хаос и запугать население", не смогут воспрепятствовать прогрессу политического процесса в стране, в том числе, организации всеобщих выборов.

Отметим, что по результатам голосований в Ливии сформируют единые эффективные институты власти, которые смогут окончательно побороть терроризм в стране.

В связи с недавним терактом в Триполи Москва выразила "искренние соболезнования семьям погибших", а также пожелала "скорейшего выздоровления пострадавшим".

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Триполи неизвестные атаковали здание МИД Ливии, в результате чего погиб один человек

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Количество пострадавших при взрыве у здания МИД Ливии достигло 21
Папа Римский призвал к миру в Сирии и на Украине
Депутат Рады призвал «выгнать из страны» МВФ
Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу весной 2019 года
Медведев сменил главу Росприроднадзора
В Госдуме прокомментировали санкции по Украине
В Кремле стартовали переговоры Путина и Лукашенко
В санкционный список по Украине вошли больше 200 лиц и компаний
В Москве задержаны мошенники, собиравшие деньги с родителей юных футболистов
В афганском Кандагаре произошел взрыв, погибли два человека
В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть
Илья Авербух назвал Москву «фигурным раем»
Смартфон и 1 млн рублей украли у хоккеиста «Динамо»
Экс-глава Росалкогольрегулирования объявлен в международный розыск
В Швеции неизвестный взорвал жилой дом
Глубоководная рыба-призрак попала на видео у восточного побережья США
В Конго погибли 50 человек в результате ДТП с автобусом
МИД России указал на востребованность встречи Путина и Трампа
Минобороны опубликовало шуточный календарь на 2019 год
Песков перенаправил в МИД вопрос о письме сына бывшего лидера Ливии
ВОЗ: к 2030 году от рака умрут 13,5 млн человек
Россия расширит санкции по Украине
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг отправки детей брянских чиновников в Турцию
Кремль попросил не вырывать слова президента Белоруссии из контекста
Сергей Шойгу назвал основные успехи армии за 2018 год