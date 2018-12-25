Депутат Рады призвал «выгнать из страны» МВФ

СЕГОДНЯ 17:09 2018-12-25T17:09:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Рост экономики Украины возможен после отказа от заимствований у Международного валютного фонда. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«Нам нужен один год, чтобы восстановить все разрушенное этими недоумками. И уже следующий за ним год будет годом подъема», - считает парламентарий. По его мнению, Украине необходимо произвести непопулярные для людей и партнеров шаги.

«Первое – нам нужно выгнать МВФ из страны», - приводит слова политика РИА Новости.

Киеву надо объяснить МВФ, что государство не нуждается в таком партнерстве, поскольку оно якобы не выгодно для самих украинцев.

«Они поставили нас на первое место в мире по уровню коррупции – и бесконечно дают деньги самой коррумпированной структуре в мире», сказал политик и сравнил ситуацию с наркозависимостью, которую поощряют деньгами.

Отметим, что ранее МВФ принял решение о выделении Украине льготного кредита на 3,9 миллиарда долларов. Первые 1,4 миллиарда будут доступны сразу, остальные деньги государство получит по мере выполнения условий.