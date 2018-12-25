2018-12-25T17:21:27+03:00
Политика

Папа Римский призвал к миру в Сирии и на Украине

Понтифик выступил с рождественским обращением в Ватикане
Алена Басавина
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Франциск пожелал мира на землеФранциск пожелал мира на землеФото: REUTERS
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Папа Римский Франциск в рождественском послании «Граду и миру» призвал к миру на Украине, в Сирии и других конфликтных регионах. Обращение понтифика размещено на официальном сайте Святого престола.

«Господь, который рождается, приносит облегчение возлюбленной Украине, стремящейся восстановить прочный мир, который медленно наступает», - сказал Франциск. Он заявил, что молится о восстановлении братства и дружбы.

«Младенец Иисус позволяет возлюбленной и измученной Сирии вновь обрести братство после этих долгих лет войны», - отметил Папа Римский. По его словам, политическое сообщество работает на урегулированием ситуации, чтобы сирийский народ мог мирно жить на своей земле.

Также Папа Римский выразил надежду, что восстановить мир получится в Йемене, на корейском полуострове и в других конфликтных регионах планеты.

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