СЕГОДНЯ 17:27 2018-12-25T17:28:17+03:00

Количество пострадавших при взрыве у здания МИД Ливии достигло 21 Фото: REUTERS

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В результате взрыва, устроенного террористами -смертником рядом со зданием МИД в ливийской столице Триполи, погибли три человека, 21 - получили ранения различной степени тяжести. Об это сообщило министерство здравоохранения страны.

"Число пострадавших в больнице Митига составляет девять человек, в клинике "аль-Фатх" - восемь человек, в офтальмологической клинике - один человек, в центральной больнице Триполи - три человека", - говорится в заявлении ведомства.

По сведениям телеканал Sky News Arabia во время инцидента один нападавший погиб, второй получил смертельное пулевое ранение.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Триполи неизвестные атаковали здание МИД Ливии. Тогда информировалось лишь об одном погибшем.

В МИД РФ отметили, что устроенный теракт не помешает продвижению политического процесса в Ливии.