Центр Москвы перекроют в новогоднюю ночь для проведения фейерверков

СЕГОДНЯ 18:23 2018-12-25T18:23:10+03:00

Центр Москву перекроют на время салюта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автомобилям запретят проезд ночью 31 декабря на несколько часов

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Центр Москвы перекроют 31 декабря для проведения новогоднего фейерверка. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса города Москвы.

Проехать с 23:50 31 января до 00:10 1 января нельзя будет через Большой Москворецкий мост, Москворецкую набережную до пересечения с Китайгородским проездом. Также закроют Москворецкую улицу, площадь Васильевский спуск, Кремлевскую набережную, Софийскую набережную, Раушскую набережную.

С 14:00 31 декабря до 02:00 1 января автомобилям нельзя будет преодолеть Большой Москворецкий мост от улицы Балчуг в сторону улицы Варварка.

Перекрыты будут с 00:50 до 01:10 1 января 2019 года улицы Федосьино от дома 10 до 19, Вологодский проезд от Хотьковской улицы до дома 97 корпуса один.

Запретят движение на Ходынском поле, улице Академика Глушко от улицы Поляны до бульвара Дмитрия Донского, бульваре Дмитрия Донского от улицы Академика Глушко до дома 16 по бульвару Дмитрия Донского.

Коснется временное перекрытия следующих участков: Проектируемый проезд №5562 от Проектируемого проезда№6455 до Валуевского шоссе, Физическая улица от Калужского шоссе до Солнечной улицы и Центральная улица от дома 26 до Солнечной улицы.