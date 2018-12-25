2018-12-25T20:19:09+03:00
Общество

Екатерина Адреева рассказала, почему не смотрит телевизор

Телеведущая считает, что уровень агрессии на экране опасен для здоровья
Алена Басавина
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Екатерина Андреева не смотрит телевизорЕкатерина Андреева не смотрит телевизорФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева не смотрит телевизор. Причиной этого является высокий уровень агрессии на экране.

«Дело в том, что я не смотрю телевизор», - заявила телеведущая. По словам Андреевой, она просматривает телевизионные сюжеты на только во время работы. Также служебный долг обязывает ее читать новостные агентства.

«Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья», - указала Екатерина Андреева. Он отметила, что слишком любит себя, чтобы не давать разрушать свой мозг агрессией телевидения.

Телеведущая отметила, что в своих новостных выпусках не добавляет уровень агрессии в подачу.

Напомним, что Екатерина Андреева — телеведущая информационной программы «Время» на «Первом канале» с января 1997 года. Обладатель Ордена Дружбы за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и лауреат ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы». Три раза была удостоена благодарности Президента России.

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