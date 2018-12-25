2018-12-25T22:45:53+03:00
В мире

В Германии при столкновении конных повозок пострадали 20 человек

Полиция выясняет обстоятельства происшествия на федеральной земле Бавария
Алена Басавина
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В Баварии столкнулись конные повозки Фото: stuttgarter-zeitungВ Баварии столкнулись конные повозки Фото: stuttgarter-zeitung
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Двадцать человек, в том числе и дети, пострадали в результате столкновения двух конных повозок. Об этом сообщает издание Stuttgarter Zeitung.

Местная полиция установила, что груженые повозки двигались по снегу в курортном районе возле населенного пункта Пфронтен. В каждой находилось по десять человек.

Во время поездки одна повозка по неизвестной причине остановилась на железнодорожном переезде. Лошади задней повозки остановиться в этот момент не успели. В результате транспортные средства опрокинулись.

Легкие и средние ранения получили 18 человек. Двое оказались в тяжелом состоянии, в том числе водитель повозки. Пострадавших доставили в больницу на спасательных вертолетах.

По данному факту полиция начала расследование.

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