Косачев предложил Путину создать «список Браудера»

СЕГОДНЯ 22:56 2018-12-25T22:56:21+03:00

По мнению главы комитета Совфеда по международным делам, в перечне нужно собрать всех «одиозных зарубежных политиков», которые лгали про Россию

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Путину предложили создать «список Браудера». С такой инициативой выступил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время встречи президента России с парламентом.

По мнению Косачева, «одиозных зарубежных политиков, которые отличились наиболее лживыми высказываниями о России», необходимо собрать в одном перечне.

«Реестр, в качестве идеи, мог бы условно именоваться "списком Браудера", как деятеля впервые превратившего ложь в адрес России в инструмент враждебной нам государственной политики», - отметил член Совета Федерации.

По мнению Косачева, составлением списка могла бы заняться временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России. Он подчеркнул, что на попытки оболгать Россию нужно реагировать не только юридически, но и морально.

Напомним, что 25 декабря в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с руководством Совета Федерации, Государственной думы и профильных комитетов двух палат. На заседании обсуждались итоги работы за 2018 год, а также приоритетные направления на будущий год.