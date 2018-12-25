2018-12-25T23:20:51+03:00
Политика

Путин поддержал идею введения базы данных для въезжающих в Россию мигрантов

Усилить контроль на границах президенту РФ предложил депутат Сергей Гаврилов
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин в ходе прошедшей во вторник, 25 декабря, встречи с представителями Совета Федерации и Госдумы поддержал идею главы думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, который предложил вносить всех въезжающих в Россию мигрантов в базу данных, а также ввести для них обязательную дактилоскопию (установление личности по отпечаткам пальцев) и контроль за их пребыванием.

«(Я предложил) ужесточить нашу политику на опасных рубежах. Прежде всего усилить контроль на границах - это внесение в базу данных въезжающих мигрантов, обязательную дактилоскопию постараться ввести уже в следующем году, и контроль за пребыванием в стране в целях контроля за нелегальной эмиграцией», - сказал Гаврилов РИА Новости.

Кроме того, депутат считает нужным «укрепить материально МВД», так как, по его словам, именно на министерство внутренних дел «ляжет основной вал проблем».

«Он (Путин) все мои предложения поддержал», - добавил политик.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 25 декабря, российский лидер встретился с руководством Совета Федерации и Государственной Думы, а также профильных комитетов обеих палат российского парламента. В частности, в ходе этих переговоров обсуждались планы по совершенствованию законодательства на 2019 год.

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