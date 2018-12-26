В бундестаге опровергли опасность «Северного потока - 2» для Европы

СЕГОДНЯ 00:47 2018-12-26T00:47:24+03:00

В Германии считают, что реализация этого проекта не сделает ЕС зависимым от России

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В бундестаге прокомментировали строительство газопровода «Северный поток - 2». Как отметил немецкий политик Юрген Триттин, реализация этого проекта не сделает Евросоюз односторонне зависимым от РФ.

По словам парламентария, Россия и Европа так или иначе зависят друг от друга в области поставок газа, и с вводом в строй «Северного поток - 2» ситуация не изменится. «Газ, который поставляется по трубопроводу, приводит к обоюдной зависимости, поскольку связи между поставщиком и потребителем тесны», - сказал Триттин в интервью журналу Der Spiegel.

Также политик рассказал о постоянном давлении со стороны США по вопросу «Северного потока - 2». Как считает депутат бундестага, подобное поведение Вашингтона объясняется «экономическими интересами и следованием принципу America First в энергетической политике».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Северный поток - 2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Как ожидается, трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. При этом наша страна уже получила практически все разрешения на строительство газопровода.

Между тем против «Северного потока - 2» активно выступают США и Украина. Так, в ноябре посол Соединенных Штатов при ЕС Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона «есть много инструментов» для того, чтобы заморозить проект. Однако европейцы не спешат отказываться от газопровода.