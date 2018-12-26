Путин: Парижское соглашение по климату не несет угроз для России

СЕГОДНЯ 01:27 2018-12-26T01:27:43+03:00

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Президент РФ Владимир Путин ответил на опасения по поводу Парижского соглашения по климату, выраженные лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

Как отметил глава нашего государства, он не видит в настоящее время угроз промышленному развитию России от реализации этого документа. При этом Путин поддержал предложение справедливоросса посмотреть на мировой план борьбы с глобальным потеплением с точки зрения национальной безопасности РФ. «Я думаю, что таких угроз реально у нас не существует, но чтобы они не возникли - конечно, давайте посмотрим», - приводит слова президента ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, парижское соглашение по климату, которое Россия подписала в 2016 году, направлено на борьбу с глобальным потеплением и предусматривает, в частности, регуляцию выбросов углекислого газа в атмосферу.