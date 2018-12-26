Путин: Парижское соглашение по климату не несет угроз для России
Президент РФ Владимир Путин ответил на опасения по поводу Парижского соглашения по климату, выраженные лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.
Как отметил глава нашего государства, он не видит в настоящее время угроз промышленному развитию России от реализации этого документа. При этом Путин поддержал предложение справедливоросса посмотреть на мировой план борьбы с глобальным потеплением с точки зрения национальной безопасности РФ. «Я думаю, что таких угроз реально у нас не существует, но чтобы они не возникли - конечно, давайте посмотрим», - приводит слова президента ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, парижское соглашение по климату, которое Россия подписала в 2016 году, направлено на борьбу с глобальным потеплением и предусматривает, в частности, регуляцию выбросов углекислого газа в атмосферу.