2018-12-26T02:00:37+03:00
Политика

Трое сирийских военных пострадали при ракетной атаке Израиля

При этом большинство ракет было перехвачено средствами ПВО арабской республики
Дарья ИВАШКИНА
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Трое сирийских военных пострадали при ракетной атаке ИзраиляТрое сирийских военных пострадали при ракетной атаке ИзраиляФото: REUTERS
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В ночь на среду, 26 декабря, появилась информация о том, что ракетный обстрел западной части Дамаска вели военно-воздушные силы (ВВС) Израиля. При этом большинство ракет были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО) Сирии.

Между тем, по данным местных СМИ, несколько снарядов все же достигли намеченной цели. Так, в результате обстрела пострадал склад боеприпасов. Кроме того, трое сирийских военных получили травмы различной степени тяжести. «Ущерб ограничился повреждением склада боеприпасов, различные ранения получили трое военных», - сказал военный источник агентства SANA.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 25 декабря, появилась информация об отражении системой ПВО Сирии очередной атаки. Как тогда отмечалось, средства противовоздушной обороны арабской республики сбили несколько ракет в небе над западным районом Дамаска.

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