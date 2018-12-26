Коалиция США заявила о продолжении операции против ИГ* в Сирии

СЕГОДНЯ 02:37 2018-12-26T02:37:35+03:00

В военном объединении рассказали о недавних авиаударах по объектам боевиков в арабской республике

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Коалиция стран во главе с США заявила о продолжении боевой операции против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.

Как заявили в пресс-службе военного объединения, в период с 16-го по 22 декабря силы союзников наносили удары по объектам и плацдармам ИГ в долине среднего течения Евфрата. При этом в сообщении коалиции отмечается, что атаки позволили разрушить объекты террористов, имеющие отношение к логистике, а также «нейтрализовать несколько сотен боевиков на поле боя».

«ИГ представляет очень реальную угрозу долгосрочной стабильности в этом регионе, и наша миссия остается неизменной - это нанесение полного поражения ИГ», - приводятся в сообщении слова замкомандующего силами коалиции Кристофера Гика.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, 19 декабря стало известно о выводе американских войск с территории Сирии. Причем одновременно с этим президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter о победе над ИГ.