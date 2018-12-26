2018-12-26T02:57:56+03:00
Политика

Главком ВМФ предупредил о наращивании у границ РФ стратегического высокоточного оружия США

Между тем численность присутствия нашего Военно-морского флота в мировом океане в 2019 году позволит «исключить любые угрозы»
Дарья ИВАШКИНА
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Главком Военно-морского флота РФ Владимир КоролевГлавком Военно-морского флота РФ Владимир КоролевФото: Алексей МИХАЙЛОВ
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Главком Военно-морского флота (ВМФ) РФ Владимир Королев заявил, что США в настоящее время наращивают у наших морских границ стратегические неядерные системы высокоточного оружия. Кроме того, по словам главнокомандующего, в прилегающих к территории России акваториях наблюдается активное развертывание морских систем ПРО и объектов военной инфраструктуры.

Между тем, как отметил Королев, численность присутствия ВМФ РФ в мировом океане в 2019 году позволит «исключить любые угрозы с морских и океанских направлений». «Силы Военно-морского флота будут присутствовать в важных районах мирового океана в той установленной численности, которая позволяет исключить любые угрозы с морских и океанских направлений», - приводит слова главкома «Красная звезда».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре стало известно, что в ближайшее время НАТО приступит к наращиванию своего присутствия в Черном море. Как выяснилось, Североатлантический альянс намерен помочь Грузии в развитии военно-морских сил.

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