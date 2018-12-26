Макрон выступил с обращением к французским военнослужащим

СЕГОДНЯ 03:30 2018-12-26T03:30:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к военнослужащим. В частности, он отметил самоотверженность военных, которые служат в дальних странах, а также тех, кто участвует в антитеррористической операции Sentinelle («Часовой») во Франции, и призвал всех граждан Пятой республики благодарить их за мирно проведенный праздник Рождества.

«Если вы просыпаетесь (на Рождество) в условиях мира и свободы, это именно потому, что в этот момент они (военные) сражаются, чтобы гарантировать безопасность для вас и ваших друзей», - сказал Макрон в видеообращении, которое было показано в ночь на среду, 26 декабря, в эфире телеканала France 2.

Кроме того, французский лидер принес соболезнования всем тем, чьи родственники погибли во время выполнения служебных обязанностей.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, именно Эммануэль Макрон первым высказался за создание единой армии Европы. В этом его поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. А президент РФ Владимир Путин заметил, что этот шаг вполне естественен.