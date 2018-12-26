2018-12-26T03:47:07+03:00
В мире

ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи

По последним данным, в результате нападения погибли три человека, и еще более 20 пострадали
Дарья ИВАШКИНА
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ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в ТриполиИГ* взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в ТриполиФото: REUTERS
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В ночь на среду, 26 декабря, появилась информация о том, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на МИД Ливии в Триполи.

Именно боевики ИГ организовали и совершили атаку на здание дипведомства Правительства национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 25 декабря, несколько неизвестных атаковали здание министерства иностранных дел Ливии в Триполи, при этом двое из нападавших произвели самоподрыв. По последним данным, в результате нападения погибли три человека, и еще более 20 пострадали. Среди жертв - двое сотрудников дипломатического ведомства и один медик, на которого упало одно из окон здания.

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