В США продлили срок вынесения россиянину Никулину психиатрического заключения

СЕГОДНЯ 04:33 2018-12-26T04:33:30+03:00

Отчет медицинских экспертов должен быть представлен в суд к 8 февраля 2019 года

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Федеральный судья в американском штате Калифорния продлил срок вынесения психиатрического заключения по состоянию россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях. Так, теперь отчет медицинских экспертов должен быть представлен к 8 февраля 2019 года.

В документах, опубликованных в электронной базе данных американского суда, отмечается, что продлить на 15 дней общий срок проведения психиатрической экспертизы попросило Федеральное бюро тюрем США.

Стоит отметить, что в итоге пришлось перенести и судебное заседание, на котором планируется рассмотреть вопросы, связанные с вменяемостью Никулина: теперь оно назначено на 12 февраля следующего года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, россиянин был задержан в 2016 году в Праге и после длительного скандального разбирательства в марте этого года экстрадирован в США. В Соединенных Штатах гражданина РФ обвиняют в хакерских атаках на компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и продаже личных данных пользователей. Однако сам Никулин свою вину не признает.