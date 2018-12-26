2018-12-26T05:20:42+03:00
Политика

Путин подписал закон об обязательной доле в наследстве для предпенсионеров

Этот документ вносит изменения в Гражданский кодекс РФ
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий людям предпенсионного возраста право на обязательную долю в наследстве.

Этот документ, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, призван создать дополнительные гарантии защиты имущественных прав предпенсионеров. Как отмечается в сопроводительных бумагах, новый закон «обеспечит право на получение обязательной доли в наследстве при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин».

Таким образом, расширяется круг лиц, которые независимо от содержания завещания наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. До сих пор в этот перечень входили только несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы.

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