СЕГОДНЯ 05:59 2018-12-26T05:59:09+03:00

В Таиланде полиция по телефону вывела из леса заблудившихся российских туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В среду, 26 декабря, стало известно о том, что полиция Таиланда спасла двух российских туристов, потерявшихся в лесу Пханг Нга.

Как выяснилось, в минувший вторник, 25 декабря, 28-летняя женщина и 29-летний мужчина арендовали мотоцикл и поехали в Пханг Нга, однако на обратном пути заблудились.

Когда же туристы связались с местными правоохранителями, те посоветовали им использовать GPS-навигатор и предложили перейти на общение по WhatsApp. В результате наши соотечественники, координируя свои перемещения через мессенджер, добрались до выхода, где их и встретили стражи порядка.

В общей сложности операция по спасению путешественников длилась четыре часа, пишет The Nation.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре двое туристов заблудились в Шерегеше - на одном из самых популярных горнолыжных курортов России. Как отмечалось, спасло двух москвичей то, что они смогли дозвониться до гостиницы и рассказать, что случилось. В итоге спасатели в самые кратчайшие сроки отыскали заблудившихся путешественников.