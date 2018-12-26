2018-12-26T06:25:24+03:00
В мире

Япония официально объявила о выходе из Международной комиссии по промыслу китов

Страна восходящего солнца намерена возобновить коммерческую добычу морских млекопитающих
Дарья ИВАШКИНА
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Япония официально объявила о выходе из Международной комиссии по промыслу китовЯпония официально объявила о выходе из Международной комиссии по промыслу китовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 25 декабря, правительство Японии приняло решение выйти из Международной комиссии по промыслу китов (IWC).

Как заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга, Страна восходящего солнца намерена вновь заняться коммерческим китобойным промыслом уже в июле 2019 года. При этом в Токио планируют участвовать в обсуждениях IWC в качестве наблюдателя.

Также Суга подчеркнул, что Япония больше не будет вести промысел китов в водах Антарктики и займется им только в своих территориальных водах и эксклюзивной экономической зоне.

Стоит отметить, что теперь Страна восходящего солнца обязана до 1 января уведомить Международную комиссию по промыслу китов о своем решении, только в этом случае страна сможет 30 июня следующего года официально покинуть организацию, передает агентство Kyodo.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года появилась информация о том, что за несколько месяцев японские рыбаки убили 177 китов у северо-восточного побережья страны. Дело в том, что массовое истребление морских млекопитающих является ежегодной традицией в тех краях.

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