2018-12-26T06:45:31+03:00
В мире

Трамп разочарован главой Минфина США из-за падения биржевых индексов

По некоторым данным, Стивен Мнучин в скором времени может уйти со своего поста
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Минфина США Стивен МнучинГлава Минфина США Стивен МнучинФото: REUTERS
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В среду, 26 декабря, появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп разочарован американским министром финансов Стивеном Мнучином, считая, что тот несет ответственность за падения биржевых индексов.

По некоторым данным, в настоящее время глава Минфина Соединенных Штатов находится в «серьезной опасности» и в ближайшем будущем может уйти со своего поста. «Мнучин находится под прицелом», - сказал телеканалу CNN осведомленный источник, близкий к Белому дому.

Между тем в самой американской администрации опровергли слухи о «недовольстве» Трампа и заверили, что об отставке Мнучина даже речи быть не может.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, минувшая неделя стала худшей для американских бирж за последние несколько лет. Дело в том, что все три индекса закрыли неделю снижением: Nasdaq опустился на 8,4%, S&P 500 - на 7,1%, а Dow Jones - на 6,9%.

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