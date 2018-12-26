Погода в Москве на 26 декабря 2018 года будет снежной и морозной
Погода в Москве на 26 декабря 2018 года будет снежной и морозной. Белы хлопья будут кружить над столицей на протяжении практически всего дня, при этом само небо окажется затянуто облаками.
Дневная температура воздуха при этом будет находиться в пределах -9..-7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -12..-10.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что такая погода на несколько градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам конца декабря.
Что касается ветра, то, согласно данным Гидрометцентра России, воздушные потоки южного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду. При этом на улицах ожидается гололедица. В таких условиях водителям стоит быть внимательнее на дорогах.
Атмосферное давление же будет немного пониженным - 738 миллиметров ртутного столба.
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