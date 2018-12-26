Северная и Южная Кореи начали соединять железные и автомобильные дороги

СЕГОДНЯ 07:36 2018-12-26T07:36:45+03:00

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Северная и Южная Кореи приступили к соединению и модернизации своих железных и автомобильных дорог. Символическая церемония начала работ состоялась в эту среду, 26 декабря на ж/д станции Пханмун.

В торжественном мероприятии приняли участие около 200 человек - по сотне с каждой стороны. Также присутствовали представители Китая, Монголии и России. От нашей страны на церемонию приехали послы в Южной и Северной Кореях Андрей Кулик и Александр Мацегора, заместитель министра транспорта Владимир Токарев и официальный представитель РЖД в Пхеньяне.