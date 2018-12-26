2018-12-26T08:33:30+03:00
Общество

Латвия рассекретила архивы КГБ за 80-е годы

В списках оказались имена известных общественных деятелей, но не факт, что они сотрудничали с органами госбезопасности СССР
Ася РОМАНЧУК
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В Латвии рассекретили архивы КГБВ Латвии рассекретили архивы КГБФото: Евгения ГУСЕВА
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Власти Латвии решили рассекретить архивы Комитета госбезопасности СССР. На сайте Национального архива появились записи тех лет, выполненные на русском языке, многие сделаны от руки.

Среди размещенных материалов — картотека агентов, работавших на спецслужбу в 1980-х годах, а также телефонная книга сотрудников КГБ, нормативные документы, отчеты заседаний и инструкции.

В списках есть имена потенциальных кандидатов для вербовки, сведения о лицах, которых хотят выехать за границу, «внештатных оперативных работниках КГБ», которые значатся только аббревиатурой из первых букв фамилии, имени, отчества. Всего в общем доступе оказалось более 10 тыс. карточек.

В марте 2019 года власти страны обещают обнародовать еще одну часть материалов, тогда же появится возможность поиска по архивным материалам, пока ее нет.

Сейчас, чтобы ознакомится со сведениями достаточно пройти электронную регистрацию: указать имя, фамилию, адрес электронной почты, персональный код и цель использования документов. Достоверность введенных сведений не проверяется, поэтому написать можно что угодно. В следующем году такой возможности уже не будет, объяснила директор Национального архива Мара Спруджа. После идентификации человека будут проверять.

За первые два дня после публикации на сайте зарегистрировались 22 тыс. пользователей. Многие жители страны принялись искать в картотеке своих знакомых. Но надо помнить, что наличие в списке фамилий вовсе не значит, что люди были агентами КГБ. Установить данный факт можно только по решению суда.

В обнародованной картотеке уже нашли около 200 имен общественных и научных деятелей, политиков, художников, писателей, журналистов, спортсменов и священнослужителей, сообщает газета «Известия».

В 2010 году на телеканале “Звезда” в канун 9 мая вышел фильм «Военная контрразведка. Наша победа». Специально для работы рассекретили архивы контрразведки СМЕРШ.

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