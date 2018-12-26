В лаборатории транспортного университета Пекина прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 08:39 2018-12-26T08:39:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В здании Пекинского транспортного университета в Китае прогремел взрыв. Данных о пострадавших и погибших пока не поступало.

Известно, что инцидент произошел в среду, 26 декабря, утром примерно в 09:34 по местному времени (04:34 мск). Взрыв произошел в студенческой лаборатории на территории кампуса университета, расположенного в районе Хайдянь.

Был ли кто-то в помещении в момент случившегося неизвестно, однако после в здании начался пожар. На место инцидента прибыли пожарные расчеты, которые к настоящему моменту уже взяли возгорание под контроль

По данным портала Sina, причины взрыва неизвестны. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее во вторник взрыв прогремел также рядом со зданием министерства иностранных дел в ливийской столице Триполи. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ.