На «горячую линию» Роспотребнадзора поступило 8,5 тысяч звонков по поводу детских подарков

СЕГОДНЯ 08:45 2018-12-26T08:45:47+03:00

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Россияне очень активно обращаются в Роспотребнадзор по поводу качества и безопасности детских товаров, которые начали продавать к новогодним праздникам.

За 18 дней работы «горячей линии» на нее обратились 8,5 тысяч раз и все вопросы связаны с сомнительным качеством игрушек и сладостей и других товаров, сообщается на сайте ведомства.

Чаще всего спрашивают относительно покупки сладких новогодних подарков. На втором месте — игрушки, а замыкает тройку самых волнующих россиян тем — безопасность карнавальных костюмов.

Многие интересуются качеством гаджетов и электроники, школьных принадлежностей, книг, велосипедов, мебели и детского питания.

Помимо консультаций в 84 случаях было указано на реальные проблемы по нарушению санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов. По всем обращениям были проведены проверки, сообщает Пятый канал.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как выбрать сладкие подарки детям. В ведомстве предложили отказаться от леденцов и остановить выбор на шоколадных конфетах, зефире и пастиле.