Срок военного положения на Украине заканчивается

СЕГОДНЯ 08:53 2018-12-26T09:01:33+03:00

Уже в эту среду, 26 декабря, страна должна будет вернуться к обычной жизни

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Срок 30-дневного военного положения, введенного президентом Украины Петром Порошенко на территории отдельных субъектов страны после инцидента с кораблями в Керченском проливе, истекает уже в эту среду, 26 декабря.

Напомним, что изначально глава государство хотел распространить особый правовой режим на все регионы, а также сделать его в два раза длиннее, однако общественность не оценила его намерений. Тогда было решено оставить 30-дневное военное положение в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем.

При этом, согласно неподтвержденным данным, ввести особый режим планировалось еще за несколько месяцев до Керченского инцидента. Украинским властям нужен был повод для осуществления "запасного предвыборного сценария" для одного из кандидатов на президентский пост. Речь, конечно же, идет о действующем главе государства. Сокращение военного положения с 30 до 60 дней серьезно повлияло на его планы по отмене выборов.

Сайт kp.ru писал о том, что в Москве указали на еще один повод для объявления особого правового режима. Так, в министерстве иностранных дел России действия украинских властей назвали "ширмой", которая должна скрыть подготовку очередной провокации в Донбассе.