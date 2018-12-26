2018-12-26T09:14:59+03:00
Происшествия

В центре содержания мигрантов в США умер еще один ребенок-гватемалец

Восьмилетний мальчик незаконно въехал на территорию страны вместе с отцом и был задержан, а через неделю скончался
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В США скончался еще один ребенок-мигрант из ГватемалыВ США скончался еще один ребенок-мигрант из ГватемалыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В американском центре содержания нелегальных мигрантов погиб еще один ребенок из Гватемалы. На прошлой неделе 18 декабря восьмилетний мальчик незаконно въехал на территорию США вместе со своим отцом и вскоре оказался в специальном учреждении в Нью-Мексико.

В Службе таможенного и пограничного контроля рассказали, что в понедельник у ребенка начали наблюдаться признаки заболевания и его доставили в больницу с простудой и жаром. Мальчику прописали ибупрофен и амоксициллин, а после просто отпустили. В тот же день маленького мигранта вновь госпитализировали, но уже с тошнотой и рвотой. Он скончался во вторник после полуночи.

Заключение врачей о смерти ребенка пока не готово, однако министерство иностранных дел Гватемалы уже потребовало от властей США провести тщательное расследование инцидента. За ситуацией следит консул страны, который в ближайшее время планирует поговорить с отцом погибшего мальчика 47-летним Агустином Гомесом. Издание AP отмечает, что мужчина все еще остается под стражей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в декабре в одном из центров для нелегальных мигрантов скончалась также семилетняя девочка из Гватемалы Жаклин Амеи Кааль. Она также пересекла границу вместе со своим отцом и была помещена под стражу. Через восемь часов после задержания у нее начались судороги - Жаклин скончалась от высокой температуры и обезвоживания. В ООН уже призвали американских властей расследовать смерть девочки и перестать задерживать детей мигрантов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России ожидается подорожание мобильного интернета
Ученые нашли опасный вулкан под вечной мерзлотой в Антарктиде
Срок военного положения на Украине заканчивается
На «горячую линию» Роспотребнадзора поступило 8,5 тысяч звонков по поводу детских подарков
В лаборатории транспортного университета Пекина прогремел взрыв
Латвия рассекретила архивы КГБ за 80-е годы
В США легкомоторный самолет упал на жилые дома
Вкладчики рухнувших банков будут получать деньги дистанционно
Северная и Южная Кореи начали соединять железные и автомобильные дороги
Погода в Москве на 26 декабря 2018 года будет снежной и морозной
Выплата январских пенсий начнется с 28 декабря
Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России
Трамп разочарован главой Минфина США из-за падения биржевых индексов
Япония официально объявила о выходе из Международной комиссии по промыслу китов
В Таиланде полиция по телефону вывела из леса заблудившихся российских туристов
Путин подписал закон об обязательной доле в наследстве для предпенсионеров
Британия изучит способы защиты христиан от преследований по всему миру