В центре содержания мигрантов в США умер еще один ребенок-гватемалец

СЕГОДНЯ 09:14 2018-12-26T09:14:59+03:00

Восьмилетний мальчик незаконно въехал на территорию страны вместе с отцом и был задержан, а через неделю скончался

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В американском центре содержания нелегальных мигрантов погиб еще один ребенок из Гватемалы. На прошлой неделе 18 декабря восьмилетний мальчик незаконно въехал на территорию США вместе со своим отцом и вскоре оказался в специальном учреждении в Нью-Мексико.

В Службе таможенного и пограничного контроля рассказали, что в понедельник у ребенка начали наблюдаться признаки заболевания и его доставили в больницу с простудой и жаром. Мальчику прописали ибупрофен и амоксициллин, а после просто отпустили. В тот же день маленького мигранта вновь госпитализировали, но уже с тошнотой и рвотой. Он скончался во вторник после полуночи.

Заключение врачей о смерти ребенка пока не готово, однако министерство иностранных дел Гватемалы уже потребовало от властей США провести тщательное расследование инцидента. За ситуацией следит консул страны, который в ближайшее время планирует поговорить с отцом погибшего мальчика 47-летним Агустином Гомесом. Издание AP отмечает, что мужчина все еще остается под стражей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в декабре в одном из центров для нелегальных мигрантов скончалась также семилетняя девочка из Гватемалы Жаклин Амеи Кааль. Она также пересекла границу вместе со своим отцом и была помещена под стражу. Через восемь часов после задержания у нее начались судороги - Жаклин скончалась от высокой температуры и обезвоживания. В ООН уже призвали американских властей расследовать смерть девочки и перестать задерживать детей мигрантов.