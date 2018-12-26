2018-12-26T10:52:56+03:00
Экономика

В России ожидается подорожание мобильного интернета

Крупнейшие операторы сотовой связи уже оповестили абонентов о повышении стоимости услуг
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия попала в десятку стран с наиболее дешёвым мобильным интернетомРоссия попала в десятку стран с наиболее дешёвым мобильным интернетомФото: Иван ВИСЛОВ
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Мобильный интернет в России начнет стремительно дорожать уже с начала 2019 года. Об этом рассказал руководитель Content Review Сергей Половников со ссылкой на исследование своей компании.

По его словам, рост стоимости услуг связан, прежде всего, со вступлением в силу очередной части так называемого антитеррористического "закона Яровой" и повышением налога на добавочную стоимость. Отмечается, что крупнейшие операторы сотовой связи уже оповестили своих абонентов об изменениях.

Между тем, согласно исследованию, на данный момент наша страна занимает восьмое место в рейтинге самого дешевого мобильного трафика. Стоимость одного гигабайта составила в среднем 55,5 рублей. С мая 2018 года данный показатель снизился на 15 %. Как сообщает "Коммерсантъ", такая тенденция наблюдается по миру в целом.

"При снижении стоимости на 1 Гб потребление услуги значительно увеличивается и, как следствие, доход операторов от нее растет", - поясняет Сергей Половников.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 января 2019 года НДС будет увеличен с 18% до 20%. Лишние два процента должны будут пополнять федеральный бюджет на 620 млрд рублей ежегодно.

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