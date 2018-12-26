Россияне рассказали о своих планах на Новый год

СЕГОДНЯ 09:41 2018-12-26T09:41:23+03:00

Россияне рассказали, куда отправятся на Новый год Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый четвертый участник опроса отправится за границу

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Накануне новогодних каникул россияне поделились своими планами на предстоящие праздники. Оказывается, каждый четвертый участник опроса планирует отправиться на отдых за границу, а остальные проведут выходные в России. Опрос был проведен картографическим сервисом Maps.me.

Большинство из тех, кто останется дома, не будут сидеть в четырех стенах и собираются посмотреть достопримечательности в своих городах или посетить соседние населенные пункты.

Три четверти отдыхающих будут колесить по России, самыми популярными направлениями стали Москва, в столицу планирует попасть на каникулах каждый пятый россиянин.

Желание посмотреть Санкт-Петербург изъявил каждый десятый опрошенный, а каждый третий проедет по родному региону.

Что касается иностранных поездок, то большинство из тех, кто покинет Россию, поедут в Европу, сообщает сайт argumenti.ru.