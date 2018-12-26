Россияне готовы сообщать в полицию о нарушителях на дорогах

СЕГОДНЯ 09:48 2018-12-26T10:37:11+03:00

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Восемьдесят процентов слушателей радио «Комсомольская правда», дозвонившихся в студию во время эфира о безопасности дорожного движения, готовы сообщать в полицию о нарушителях на дорогах. Опрос проводился в ходе программы «Россия в движении» на радио «КП». Ведущие программы - президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и Антон Челышев вместе с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным обсудили, как СМИ сегодня могут влиять на безопасность водителей и пешеходов, а также какие меры необходимо принять, чтобы улучшить ситуацию на российских дорогах.

По мнению Натальи Агре, 85 % водителей, которые попадают в ДТП, фактически знают, что они нарушают правила, но по-прежнему продолжают это делать. Необходима жесткая социальная реклама, которая заставила бы всех участников дорожного движения задуматься об ответственности.

- Большое количество водителей старается соблюдать правила. Но есть 10 % водителей, которые нарушают правила, где надо и где не надо, - отметил Владимир Сунгоркин. - Это те, которые перестраиваются из ряда в ряд с утра до вечера, не включая поворотников. Агрессивное вождение. У нас много интересных, чисто российских ситуаций. Ни в одной стране нет такого неуважения к законам в принципе, как у нас. Если нет гарантии того, что тебя арестуют на дороге, ты будешь нарушать. Сейчас сильно дисциплинируют видеокамеры. Летит машина, нарушая все, что можно, совершая агрессивные движения. Хоть кто-то позвонит в полицию, сдаст этого водителя? Если мы будем говорить: ребята, те, которые сообщают в полицию о водителях с агрессивной ездой, вы правильно делаете. Потому что своей информацией вы спасаете самих себя, своих близких и вообще население.

По словам Натальи Агре, еще 11 лет назад в стране было совершенно другое отношение к нарушителям ПДД. Согласно опросам ВЦИОМ, россияне более лояльно относились к нетрезвым водителям и агрессивному вождению, не пристегивались во время движения и не использовали автокресла для детей. Сейчас ситуация значительно изменилась, и в ближайшие годы предстоит сделать еще больше для того, чтобы повысить безопасность на дорогах.

- Учитывая, что у нас к 2030 году должна быть нулевая смертность, а к 2024 году нам нужно снизить социальный риск до 4 погибших на 100 тысяч населения, это фактически очень большие изменения, - рассказывает Наталья Агре. - В прошлом году на наших дорогах погибло 19088 человек.