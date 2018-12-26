2018-12-26T10:45:22+03:00
В мире

В Китае предложили отказаться от перевоспитания проституток

Сейчас девушки, пойманные за оказанием сексуальных услуг, обязаны проходить курсы по этическим вопросам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китай может отменить наказание для лиц, занимающихся проституцией, и их клиентовКитай может отменить наказание для лиц, занимающихся проституцией, и их клиентовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китай может отказаться от практики перевоспитания проституток и их клиентов. С такой инициативой выступил Комитет по правовым вопросам Всекитайского собрания народных представителей.

Напомним, что, согласно существующим правилам, девушки, пойманные за оказанием сексуальных услуг, а также их клиенты могут быть лишены свободы на срок от полугода до двух лет. За время заключения они обязаны пройти курс по этическим и юридическим вопросам, провести медицинское обследование и принять участие в общественных работах.

Президент всекитайской ассоциации юристов Чжу Чжэнфу считает, что такие правила должны быть упразднены. По его мнению, они противоречат конституции страны, которая обеспечивает защиту прав человека. Более того, любые наказания в отношении граждан должны быть предусмотрены законами, а не нормативными актами, передает China Daily.

Сайт kp.ru писал о том, что в Китае до сих пор процветает сексуальное рабство. Так, например, летом этого года в него попали две наши соотечественницы. Девушкам предложили работу хостес, а в итоге отобрали паспорта и заставляли развлекать богачей в ночном клубе.

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