Эксперты: Организму водителя требуется 20 часов, чтобы полностью вывести алкоголь

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-26T10:35:50+03:00

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Впереди Новый год – время праздничных застолий и вечеринок, после которых многие водители наверняка захотят сесть за руль. Эксперты напоминают: прежде, чем завести мотор, необходимо трезво оценить свои силы. Ведь даже малейшее содержание алкоголя в крови во время управления транспортным средством может стоить кому-то жизни. Тему похмелья за рулем в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» обсудили ее ведущие - президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и Антон Челышев, а также главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

Сейчас предельно допустимая норма содержания алкоголя в крови составляет 0,16 промилле. Такой уровень может сохраняться, например, если водитель принимает какие-то медицинские препараты, содержащие алкоголь, или его организм индивидуально реагирует на переработку спиртного. Вместе с тем, предупреждают эксперты, даже спустя 8-9 часов после праздничного застолья уровень алкоголя в крови остается все еще высоким и значительно превышает эти показатели.

- Когда вы прекрасно проводите время вечером, не надейтесь, что утром, когда вы сядете за руль, в организме не останется следов алкоголя, - подчеркивает президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре. - В любом европейском баре всегда есть плакаты, которые будут вам говорить о том, что легкий алкоголь выводится от 10 до 20 часов, а тяжелый может занять целых 20 часов. Стоят автоматы, куда можно бросить деньги и дыхнуть, чтобы проверить, насколько ты пьян. Это заставляет людей задуматься, что утром у них может что-то остаться в организме.

В России водителей тоже призывают помнить о том, что садиться за руль нужно только тогда, когда в крови не останется следов алкоголя. В рамках стартовавшего в стране информационного проекта «Культура на дорогах» эксперты рассказывают автовладельцам, как и когда можно снова заводить мотор, если накануне ты хорошо отметил праздник.

- После новогодних посиделок я бы даже через сутки не рисковала, - предупреждает Наталья Агре. - Сейчас корпоративы, берегите себя. Если вам нужно куда-то доехать – пользуйтесь такси.