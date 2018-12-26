Спрос на апартаменты вырос на 40 процентов

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-26T11:23:44+03:00

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Спрос на апартаменты в столице растет. За 11 месяцев 2018 года увеличился на 40 процентов. Даже отсутствие статуса жилой недвижимости не останавливает покупателей. Ключевым фактором здесь становится уровень цен. Стоимость апартаментов существенно ниже, чем стоимость квартиры.

По состоянию на начало декабря в Москве было заключено 4,4 тыс. сделок с апартаментами, это уже на 33,2% больше, чем за весь 2017 год. Если в регионах чаще всего приобретают студии и однокомнатные лоты, то в столице чаще приобретают апартаменты комфорт- (доля сделок — 52,6%) и бизнес-классов (32,7%).

По прогнозам риелторов, в следующем году спрос на апартаменты может упасть, отмечают риелторы. Это связано со вводом в эксплуатацию большого объема новостроек аналогичного ценового уровня с апартаментами.

Попытки признать апартаменты жилой недвижимостью и, как следствие, разрешить прописку в них, предпринимаются с 2015 года. Тем не менее, Верховный суд разъяснил, что стоимость такой недвижимости дешевле за счет того, что застройщик не возводит социальные объекты. Получается, что жильцы апартаментов пользуются поликлиниками, школами и детскими садами, возведение которых оплатили покупатели квартир. Если же данная недвижимость получит статус жилой и собственникам разрешат оформить прописку, то цена апартаментов заметно возрастет, пишет газета «Известия».

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