«Ростех» разрабатывает новый комплекс ракетного оружия «Булат»

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-26T12:04:37+03:00

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Российская государственная корпорация "Ростех" разрабатывает новый комплекс управляемого ракетного вооружения "Булат". Данную информацию уже подтвердил директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии предприятия Сергей Абрамов.

По его словам, система будет устанавливаться на боевые модели перспективной бронетехники.

"Да, такая работа есть. Больше ничего, к сожалению, сказать не могу. Мы держим такую информацию в секрете", - цитирует РИА Новости Абрамова.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент на "Амурском судостроительном заводе" строятся корветы проекта 20380 - "Герой Российской Федерации Алдар Циденджапов" и "Резкий". Их сдача запланирована на 2019-2020 годы.

Между тем, эти корабли также будут оснащены управляемым ракетным вооружением, предназначенным для борьбы с надводными и подводными судами.