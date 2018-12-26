В Москве запустили нейросеть, распознающую автомобили с фотокамер

СЕГОДНЯ 12:22 2018-12-26T12:22:43+03:00

По словам главы Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгения Леглера, подобная система позволит исключить штрафы, выписанные по ошибке, а также будет содействовать выявлению мошенников, которые используют чужие номера. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В среду, 26 декабря, Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) объявил о запуске искусственной нейронной сети для распознавания автомобилей с камер ГИБДД.

По словам главы Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгения Леглера, подобная система позволит исключить штрафы, выписанные по ошибке, а также будет содействовать выявлению мошенников, которые используют чужие номера.

"Ее использование дает возможность комплексам фотовидеофиксации автоматически сверять соответствие марки и номера автомобиля, что позволит решить сразу две важные задачи. Благодаря ей будут исключены ситуации, когда при неверном распознавании номерного знака штраф за это получает не тот, кто совершил нарушение. Кроме того, будет легче вычислить мошеннические действия по подмене номеров", - приводит РИА Новости слова Леглера. По его словам, ранее система фотовидеофиксации распознавала только номер автомобиля, после чего обработкой информации занимался специалист ЦОДД.

"После внедрения нового программного обеспечения, этот процесс стал автоматизированным, нейросеть сама сверяет данные фиксации с базой ГИБДД и определяет марку автомобиля автоматически по габаритам, очертаниям", - заявил Леглер, добавив, что при обнаружении несоответствий нейросеть отправляет материалы сотрудникам ЦОДД на дополнительную проверку. Таким образом, работа системы поможет уменьшить влияние человеческого фактора и снизить количестов ошибочно выписанных штрафов.