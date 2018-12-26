2018-12-26T12:38:36+03:00
Политика

Песков не исключил, что Путин примет участие в Давосском форуме

Решение по данному вопросу еще не принято, сообщил представитель Кремля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин может принять участие в Международном экономическом форуме в Давосе, который запланирован на 22-25 января 2019 года, однако окончательное решение пока не принято. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в связи со сложившейся международной обстановкой график президента очень плотный и насыщенный, поэтому данный вопрос все еще находится на рассмотрении.

Напомним, что ранее организаторы форума в Давосе отказались приглашать на очередное мероприятие российских бизнесменов. Речь идет, в частности, о совладельце "Русала" Олеге Дерипаске, владельце группы "Ренова" Викторе Вексельберге и главе ВТБ Андрее Костине. На фоне таких мер правительство РФ предложило байкотировать всемирный форум.

Однако, как писал сайт kp.ru, недавно его организаторы передумали и сняли все ограничения с наших предпринимателей.

"Мы действительно приветствуем изменение этого климата в Давосе и действительно есть давнее, постоянно возобновляемое приглашение Путину приехать в Давос", - цитирует ТАСС Пескова.

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