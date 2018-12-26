Суд продлил арест двум сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-26T12:59:59+03:00

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В среду, 26 декабря, Басманный суд Москвы продлил арест до 28 марта Ангелине и Кристине Хачатурян (средней и старшей сестры), которых обвиняют в убийстве собственного отца.

- Удовлетворить ходатайства следствия и продлить сестрам Хачатурян меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 марта, - объявила судья Евгения Николаева.

Ранее суд продлил арест до той же даты младшей из сестер, Марии.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с колото-резаными ранениями обнаружили 27 июля 2018 года в собственном доме в Москве. На допросе сестры рассказали, что находились с отцом в очень напряженных отношениях и им часто приходилось терпеть унижения и побои с его стороны.останкинский суд Москвы арестовал девушек 2 августа.

Басманный суд Москвы 27 сентября изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Суд установил, что девушки должны проживать в двух съемных и одной муниципальной квартирах в столичном регионе.