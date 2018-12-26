Суд продлил арест двум сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца
В среду, 26 декабря, Басманный суд Москвы продлил арест до 28 марта Ангелине и Кристине Хачатурян (средней и старшей сестры), которых обвиняют в убийстве собственного отца.
- Удовлетворить ходатайства следствия и продлить сестрам Хачатурян меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 марта, - объявила судья Евгения Николаева.
Ранее суд продлил арест до той же даты младшей из сестер, Марии.
Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с колото-резаными ранениями обнаружили 27 июля 2018 года в собственном доме в Москве. На допросе сестры рассказали, что находились с отцом в очень напряженных отношениях и им часто приходилось терпеть унижения и побои с его стороны.останкинский суд Москвы арестовал девушек 2 августа.
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