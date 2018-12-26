СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-26T13:31:36+03:00

Путин и Лукашенко планируют провести еще одну встречу до нового года Фото: пресс-служба президента РФ

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Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут еще одну встречу до нового года. Лидеры обеих стран приняли такое решение, чтобы не допустить создания "клубков противоречий".

- Неизбежно возникают проблемные ситуации. Поэтому, чтобы не допустить каких-то клубков противоречий, условились два президента провести еще одну встречу. Пока точной даты нет, - отметил Дмитрий Песков, пресс-секратарь президента РФ.

Песков также заявил, что союзнические отношения подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов и проведение повторной встречи станет важной для обеих стран, сообщает "РИА-Новости".

Ранее, 25 декабря, лидеры России и Белоруссии, провели переговоры. Переговоры двух президентов длились четыре часа. Встреча лидеров стран началась в расширенном формате с участием членов делегаций двух государств.