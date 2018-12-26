Минобороны России: Израиль атаковал Сирию во время захода на посадку гражданских самолетов

СЕГОДНЯ 14:57 2018-12-26T14:57:26+03:00

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Израиль атаковал Сирию 25 декабря во время заходов на посадку гражданских лайнеров в аэропорту Дамаска и Бейрута. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Как пишет ТАСС, Сирии пришлось ограничить применение ПВО в момент атаки, чтобы не попасть в воздушные суда. ВВС Израиля в ходе удара применили 16 управляемых авиабомб GBU-39. Сирийскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены 14 из них.

"Израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39, 14 из них были уничтожены сирийскими средствами противовоздушной обороны", - сказал генерал-майор Игорь Конашенков.

Напомним, что ВВС Израиля в ночь на 26 декабря также нанесли удары по западным окрестностям Дамаска. Атака длилась около полутора часов. Сирийская система противовоздушной обороны перехватила большинство ракет.