2018-12-26T15:09:07+03:00
Общество

Начальник главка по противодействию экстремизму МВД подал в отставку

Информацию об уходе Тимура Валиулина подтвердил глава ведомства Владимир Колокольцев
Алена Басавина
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Глава МВД подтвердил отставку Фото: МВД РоссииГлава МВД подтвердил отставку Фото: МВД России
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Глава МВД России Владимир Колокольцев подтвердил отставку начальника главка по противодействию экстремизму Тимура Валиулина.

«Да. Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения», - ответил Владимир Колокольцев «Интерфаксу».

Напомним, что 56-летний Тимур Валиулин родился в городе Краснозаводск Московской области. Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Юридический институт МВД России и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В правоохранительных органах служит с 1988 года. Начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД стал в 2012 году.

За время службы был награжден множественными государственными и ведомственными наградами, в том числе медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней, медалью «За отличие в охране общественного порядка».

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