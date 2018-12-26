Начальник главка по противодействию экстремизму МВД подал в отставку
Глава МВД России Владимир Колокольцев подтвердил отставку начальника главка по противодействию экстремизму Тимура Валиулина.
«Да. Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения», - ответил Владимир Колокольцев «Интерфаксу».
Напомним, что 56-летний Тимур Валиулин родился в городе Краснозаводск Московской области. Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Юридический институт МВД России и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В правоохранительных органах служит с 1988 года. Начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД стал в 2012 году.
За время службы был награжден множественными государственными и ведомственными наградами, в том числе медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней, медалью «За отличие в охране общественного порядка».