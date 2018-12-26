Путин оценил работу Медведева по контролю над нацпроектами

СЕГОДНЯ 15:37 2018-12-26T15:39:12+03:00

Президент России отметил, что премьер-министр не только эффективно проверяет, но и участвует в разработке

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Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за контроль над национальными проектами. Глава государства отметил, что председатель правительства лично принимает участие в разработке инициатив.

«Хочу отдельно поблагодарить Дмитрия Анатольевича за то, что он, как мы и договаривались, взял не только под личный контроль, но и фактически участвует в разработке всех этих национальных проектов, планов их реализации», - сказал президент во время встречи с кабмином.

Российский лидер подчеркнул, что правительство и Кремль должны работать над нацпроектами как единая команда, чтобы люди чувствовали реальные результаты.

«Очень рассчитываю на то, что нам вместе удастся эту работу поставить на нужный профессиональный уровень», - сказал Владимир Путин. Он напомнил, что результаты должны быть не на бумаге, а в жизни.