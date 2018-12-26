Путин 27 декабря встретится с Николом Пашиняном
Российский лидер Владимир Путин 27 декабря встретится с премьер-министром Республики Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Известно, что встреча пройдет в Москве. Никол Пашинян 27 декабря будет находиться в России с рабочим визитом.
«Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве», - сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, что в последний раз переговоры российского лидера и премьер-министра прошли в ноябре 2018 года. Тогда политики провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные аспекты взаимодействия двух стран в рамках интеграционных объединений.