Путин 27 декабря встретится с Николом Пашиняном

СЕГОДНЯ 15:47 2018-12-26T15:47:13+03:00

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Российский лидер Владимир Путин 27 декабря встретится с премьер-министром Республики Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Известно, что встреча пройдет в Москве. Никол Пашинян 27 декабря будет находиться в России с рабочим визитом.

«Планируется обсудить ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве», - сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что в последний раз переговоры российского лидера и премьер-министра прошли в ноябре 2018 года. Тогда политики провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные аспекты взаимодействия двух стран в рамках интеграционных объединений.