Петр Порошенко предложил ввести новые санкции против россиян

СЕГОДНЯ 15:52 2018-12-26T15:52:36+03:00

Под ограничения могут попасть политики, чиновники, а также предприятия, связанные с поставками в российскую армию

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В ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) будет рассмотрен новый пакет санкций против ряда физических и юридических лиц РФ. Ограничения могут быть наложены на депутатов российской Госдумы, которые представляют партии "Единая Россия" и ЛДПР, а также на лиц, причастных к задержанию украинских моряков в Черном море.

Порошенко отметил, что санкции также могут быть наложены на российские компании, которые занимаются поставками оружия и других материалов в российскую армию. По словам президента Украины, список лиц и организаций, на которые могут быть наложены санкции, уже был предложен правительством страны и СБУ.

Напомним, российское правительство опубликовало во вторник, 25 декабря, расширенный санкционный список против Украины. В него попали более 200 украинских чиновников, силовиков и предпринимателей, а также несколько компаний, таких как "Укроборонпром". Министр финансов России Антон Силуанов ранее сегодня прокомментировал это решение, заявив, что оно является адекватной ответной мерой на санкции Киева.