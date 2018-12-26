2018-12-26T16:27:37+03:00
Политика

Появилось видео успешного запуска ракеты «Авангард»

Испытания по решению Владимира Путина прошли на полигоне Кура в Камчатском крае [видео]
Алена Басавина
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Появилось видео запуска ракеты "Авангард" Фото: кадр из видеоПоявилось видео запуска ракеты "Авангард" Фото: кадр из видео
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Министерство обороны России провело в Камчатском крае зачетные летные испытания, в ходе которых была успешно запущена ракета комплекса «Авангард». Испытания прошли под контролем Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Момент запуска ведомство запечатлело на камеру. Видеозапись была опубликована в сети. На кадрах виден момент вертикального вылета на гиперзвуковой скорости планирующего крылатого блока. Известно, что в назначенного время он поразил условную цель на боевом поле полигона.

Кадры запуска ракеты Авангард.

Напомним, что после успешных испытаний президент России поблагодарил создателей «Авангарда» и участников мероприятия за отличную работу.

Программа зачетных летных испытаний была выполнена в полном объеме. Это позволить в ближайшее время поставить комплекса «Авангард» на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

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