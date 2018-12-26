В Верховной раде предложили ввести с Россией визовый режим
На Украине предложили ввести визовый режим с Россией и ограничить обращение рубля. С такой инициативой выступил депутат Верховной рады от партии «Справедливость» Велинтин Наливайченко.
Как сообщает РИА Новости, парламентарий считает, что россиянам необходимо запретить владеть стратегическими объектами украинской инфраструктуры, в частности энергетической.
По мнению депутата, Украине нужно «совместно с западными партнерами уверенно двигаться по пути усиления и расширения действенных санкций против России».
Напомним, что накануне российское правительство расширило санкции по Украине. Под ограничения попали около 200 физических и юридических лиц. Решение было принято для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что расширение ответных мер со стороны России является адекватной реакцией на действия Украины.