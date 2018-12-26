В Верховной раде предложили ввести с Россией визовый режим

СЕГОДНЯ 16:38 2018-12-26T16:38:06+03:00

Рада снова предлагает ввести визовый режим с Россией Фото: REUTERS

Депутат Валентин Наливайченко также вынес инициативу об ограничении обращения рубля

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На Украине предложили ввести визовый режим с Россией и ограничить обращение рубля. С такой инициативой выступил депутат Верховной рады от партии «Справедливость» Велинтин Наливайченко.

Как сообщает РИА Новости, парламентарий считает, что россиянам необходимо запретить владеть стратегическими объектами украинской инфраструктуры, в частности энергетической.

По мнению депутата, Украине нужно «совместно с западными партнерами уверенно двигаться по пути усиления и расширения действенных санкций против России».

Напомним, что накануне российское правительство расширило санкции по Украине. Под ограничения попали около 200 физических и юридических лиц. Решение было принято для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что расширение ответных мер со стороны России является адекватной реакцией на действия Украины.