2018-12-26T16:57:05+03:00
Общество

ЦИК подвел итоги голосования за новое название для избирательной урны

Элла Памфилова не выбрала ни одного из предложенных вариантов и перечислила призовые средства на благотворительность
Алена Басавина
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ЦИК России подвел итоги голосования за новое название для избирательной урныЦИК России подвел итоги голосования за новое название для избирательной урныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центризбирком России подвел итоги конкурса на новое название для ящика для голосования. По его результатам ни один из предложенных вариантов не подошел, поэтому победителя не выбрали.

«Нам на горячую линию стали звонить, у меня огромный набор всяких интересных названий», - рассказала ТАСС глава ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, популярными были названия «ларь», «корзина», «накопитель».

Также россияне предлагали назвать урну для голосования «бокс», «кейс», «короб», «избирбокс», «избирательный алтарь». Интересными показались варианты «гласнар» (глас народа) и «элпам» (Элла Памфилова).

«В конце концов мы решили, что мое шутливое предложение замечательно тем, что народ немного повеселился. Но, с другой стороны, ничего лучше, чем ящик для голосования, никто придумать не смог», - считает глава ЦИК России.

Отметим, что за лучшее название победителю конкурса обещали приз в 70 тысяч рублей. Эти средства из своей зарплаты Элла Памфилова перечислила в благотворительную организацию «Русфонд» на операцию одному из подопечных.

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