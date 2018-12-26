2018-12-26T17:19:26+03:00
Политика

Патрушев: США и Украина манипулируют неонацистскими и ультраправыми силами

Секретарь Совета безопасности России считает, что нацистская символика, риторика этнического превосходства и русофобские идеи стали неотъемлемой частью государственной политики Киева
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Патрушев предрек создание в Европе неонацистского союзаПатрушев предрек создание в Европе неонацистского союзаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

США и Украина используют неонацистские и ультраправые силы в собственных политических интересах. Такое предположение высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Российская газета».

«Голосование США и Украины против российской резолюции вполне укладывается в рамки проводимой данными государствами стратегической линии на использование неонацистских и ультраправых сил в собственных политических интересах», - отметил Патрушев на вопрос о результатах голосования на заседании Генассамблеи ООН против героизации нацизма.

По словам секретаря Совбеза РФ, подобная стратегия появилась в ходе поддержанного США государственного переворота на Украине в 2014 году. На данный момент ФБР выявляет множество фактов взаимодействия ультраправых группировок из США и радикальных организаций на Украине.

«Нацистская символика, риторика этнического превосходства, русофобские идеи - все это сегодня стало неотъемлемой частью государственной политики Киева», - считает Патрушев.

Также секретарь Совета безопасности предрек формирование в Европе неонацистского союза. Этому на данный момент способствует курс на пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

«Пересмотр и фальсификация исторических фактов используется в том числе для разжигания русофобских настроений и ведения антироссийской пропаганды. Освобождение Европы от нацизма советской армией замалчивается, тогда как преступления гитлеровского режима и его пособников намеренно преуменьшаются», - сказал Николай Патрушев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЦИК подвел итоги голосования за новое название для избирательной урны
В Верховной раде предложили ввести с Россией визовый режим
Появилось видео успешного запуска ракеты «Авангард»
Патриарх Кирилл: Константинополь преступно вторгся в раскол на Украине
В Совфеде положительно оценили окончание военного положения на Украине
В Госдуме хотят запретить иностранцам работать водителями такси
Петр Порошенко предложил ввести новые санкции против россиян
Американский астронавт Фрэнк Борман назвал планы Илона Маска «чушью»
Путин 27 декабря встретится с Николом Пашиняном
В Совфеде прокомментировали слова норвежского политика о российском Крыме
Путин оценил работу Медведева по контролю над нацпроектами
Порошенко пообещал провести выборы президента Украины 31 марта 2019 года
Художница из Турции создает уникальные рисунки в стиле гиперреализм
Начальник главка по противодействию экстремизму МВД подал в отставку
Порошенко не продлил военное положение на Украине
Минобороны России: Израиль атаковал Сирию во время захода на посадку гражданских самолетов