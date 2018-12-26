Патрушев: США и Украина манипулируют неонацистскими и ультраправыми силами

СЕГОДНЯ 17:19 2018-12-26T17:19:26+03:00

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США и Украина используют неонацистские и ультраправые силы в собственных политических интересах. Такое предположение высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Российская газета».

«Голосование США и Украины против российской резолюции вполне укладывается в рамки проводимой данными государствами стратегической линии на использование неонацистских и ультраправых сил в собственных политических интересах», - отметил Патрушев на вопрос о результатах голосования на заседании Генассамблеи ООН против героизации нацизма.

По словам секретаря Совбеза РФ, подобная стратегия появилась в ходе поддержанного США государственного переворота на Украине в 2014 году. На данный момент ФБР выявляет множество фактов взаимодействия ультраправых группировок из США и радикальных организаций на Украине.

«Нацистская символика, риторика этнического превосходства, русофобские идеи - все это сегодня стало неотъемлемой частью государственной политики Киева», - считает Патрушев.

Также секретарь Совета безопасности предрек формирование в Европе неонацистского союза. Этому на данный момент способствует курс на пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

«Пересмотр и фальсификация исторических фактов используется в том числе для разжигания русофобских настроений и ведения антироссийской пропаганды. Освобождение Европы от нацизма советской армией замалчивается, тогда как преступления гитлеровского режима и его пособников намеренно преуменьшаются», - сказал Николай Патрушев.