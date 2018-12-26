2018-12-26T17:52:32+03:00
Политика

Вексельберг, Костин и Алекперов планируют принять участие в Давосском форуме

Ранее Виктору Вексельбергу, Олегу Дерипаске и Андрею Костину было отказано в выдаче приглашений на мероприятие из-за наложенных на бизнесменов санкций
Александр ДЖУМАЕВ
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Организаторы Давосского экономического форума в конце 2018 года отказали в посещении мероприятия российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Андрею Костину и Виктору Вексельбергу из-за того, что они были внесены в санкционный список США, однако позже эти ограничения были отменены.Организаторы Давосского экономического форума в конце 2018 года отказали в посещении мероприятия российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Андрею Костину и Виктору Вексельбергу из-за того, что они были внесены в санкционный список США, однако позже эти ограничения были отменены.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Руководитель банка ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. В мероприятии также примет участие владелец "Лукойла" Вагит Алекперов.

Комментируя свое участие в Давосском форуме, который пройдет в январе 2019 года, Костин заявил, что все вопросы, связанные с участием россиян в мероприятии, были урегулированы. Глава ВТБ подчеркнул, что никаких ограничений на контакты с американскими бизнесменами и журналистами на россиян наложено не было. " Встреч много. Выступление [на форуме] не запланировано. Встречи, интервью американским каналам, безусловно", - добавил он, отметив, что в работе форума примут участие его "традиционные участники": "Сбербанк" и Олег Дерипаска.

Вагит Алекперов, в свою очередь, заявил, что в ходе форума он планирует принять участие во встрече руководителей нефтяных компаний и нефтяной сессии. "Все первые руководители собираются на закрытом совещании, очень много интересного обсуждается, в том числе с приглашением глав государств", - отметил он.

Организаторы Давосского экономического форума в конце 2018 года отказали в посещении мероприятия российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Андрею Костину и Виктору Вексельбергу из-за того, что они были внесены в санкционный список США, однако позже эти ограничения были отменены.

Ранее сегодня сайт kp.ru сообщал, что в работе форума, возможно, примет участие президент России Владимир Путин

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