Порошенко пообещал Константинопольскому патриархату около десяти украинских храмов

СЕГОДНЯ 17:47 2018-12-26T17:47:56+03:00

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Украинский лидер Петр Порошенко планирует отдать в подчинение Константинопольского патриархата храмы канонической Украинской православной церкви. Обещания закреплены в договоре о передачи томоса об автокефалии, который подписал 3 ноября президент и Вселенский патриарх Варфоломей.

«По данным нашего источника, они были закреплены в договоре, который подписали Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле 3 ноября. Отдельно оговорен вопрос Киево-Печерской и Почаевской лавры», - сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Документах значится передача Константинопольскому патриархату монастыря Преображения в Межигорье под Киевом возле бывшей резиденции Виктора Януковича, а также 11 объектов из Киева, Львова, Ивано-Франковска, Ровно, Чернигова, Полтавы, Одессы и Сумской области. Многие из них официально принадлежат УПЦ.

Указано, что договор о передаче храмов в аренду Константинопольскому патриархату еще может быть пересмотрен.

Напомним, что 15 декабря в Киеве прошел так называемый «объединительный собор», где было объявлено о создании независимой от Московского патриархата «новой церкви». Ее главой стал 39-летний раскольник Епифаний Думенко.