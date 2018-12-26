2018-12-26T17:47:56+03:00
Политика

Порошенко пообещал Константинопольскому патриархату около десяти украинских храмов

Президент Украины намерен передать в пользование монастырь возле бывшей резиденции Виктора Януковича
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments3
Порошенко хочет передать Константинополю украинские храмыПорошенко хочет передать Константинополю украинские храмыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Украинский лидер Петр Порошенко планирует отдать в подчинение Константинопольского патриархата храмы канонической Украинской православной церкви. Обещания закреплены в договоре о передачи томоса об автокефалии, который подписал 3 ноября президент и Вселенский патриарх Варфоломей.

«По данным нашего источника, они были закреплены в договоре, который подписали Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле 3 ноября. Отдельно оговорен вопрос Киево-Печерской и Почаевской лавры», - сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Документах значится передача Константинопольскому патриархату монастыря Преображения в Межигорье под Киевом возле бывшей резиденции Виктора Януковича, а также 11 объектов из Киева, Львова, Ивано-Франковска, Ровно, Чернигова, Полтавы, Одессы и Сумской области. Многие из них официально принадлежат УПЦ.

Указано, что договор о передаче храмов в аренду Константинопольскому патриархату еще может быть пересмотрен.

Напомним, что 15 декабря в Киеве прошел так называемый «объединительный собор», где было объявлено о создании независимой от Московского патриархата «новой церкви». Ее главой стал 39-летний раскольник Епифаний Думенко.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Варниг покинул пост председателя совета директоров «Русала»
Путин заявил, что Россия не будет «впадать в изоляционизм»
Единственный россиянин на МКС остался без подарков на Новый год
Вексельберг, Костин и Алекперов планируют принять участие в Давосском форуме
РОСНАНО: Нанотехнологии стали одним из самых быстрорастущих экспортных кластеров России
Израильский парламент запретил досрочно освобождать террористов
Патрушев: США и Украина манипулируют неонацистскими и ультраправыми силами
ЦИК подвел итоги голосования за новое название для избирательной урны
В Верховной раде предложили ввести с Россией визовый режим
Появилось видео успешного запуска ракеты «Авангард»
Патриарх Кирилл: Константинополь преступно вторгся в раскол на Украине
В Совфеде положительно оценили окончание военного положения на Украине
В Госдуме хотят запретить иностранцам работать водителями такси
Петр Порошенко предложил ввести новые санкции против россиян
Американский астронавт Фрэнк Борман назвал планы Илона Маска «чушью»
Путин 27 декабря встретится с Николом Пашиняном
В Совфеде прокомментировали слова норвежского политика о российском Крыме
Путин оценил работу Медведева по контролю над нацпроектами
Порошенко пообещал провести выборы президента Украины 31 марта 2019 года
Художница из Турции создает уникальные рисунки в стиле гиперреализм
Начальник главка по противодействию экстремизму МВД подал в отставку
Порошенко не продлил военное положение на Украине
Минобороны России: Израиль атаковал Сирию во время захода на посадку гражданских самолетов